Martin-Aprilia, è divorzio: "Ma c'è una seconda possibilità"

Il comunicato dell'Aprilia e la risposta di Martin

Giovedì scorso Aprilia ha ribadito che "Il contratto con Martin è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing, che lo ha onorato in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti e così sarà anche in futuro".

"Non ho mai violato il contratto - la premessa del pilota spagnolo - Quando lo abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se determinate condizioni non fossero state soddisfatte, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa per me era una condizione essenziale, per accettare la proposta di contratto che mi avevano offerto in quel momento. Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione in una data stabilita dal contratto, ho deciso di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026. L'ho sempre fatto con rispetto e chiarezza, nell'unico intento di avere il controllo del mio futuro come atleta professionista".