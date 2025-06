Marquez-Bagnaia, duello in vista ad Aragon: dichiarazioni, orari e classifica

La MotoGP atterra ad Aragon per l'ottavo appuntamento del mondiale 2025. È il tracciato di Marc Ma rquez , 6 volte vincitore e dominatore assoluto nell'anno passato. Ma è anche il circuito in cui Francesco Bagnaia ha vinto la sua prima gara nella classe regina. Nell'ultimo gran premio di Gran Bretagna a Silverstone, lo spagnolo ha ottenuto un secondo posto nella sprint e un terzo posto in gara, mentre l'italiano è caduto in gara e, nella pista che gli evoca bei ricordi ma nel quale non partirà coi favori del pronostico, sarà chiamato al riscatto in questo che è forse il suo momento più complicato da quando è in Ducati ufficiale.

Marquez fiducioso in vista di Aragon: le sue parole

“Arriviamo al MotorLand dopo due weekend solidi dove non abbiamo vinto, ma siamo stati capaci di gestire situazioni e imprevisti nel migliore dei modi conquistando punti importantissimi per la classifica". Così Marc Marquez, pilota Ducati, parlando in vista del Gran Premio di Aragon della MotoGp. "Aragon è un tracciato che mi piace, che ben si adatta alle mie caratteristiche di guida e con tante curve a sinistra. Ho vinto molto qui e sono sempre stato competitivo. Affronteremo al massimo il weekend e lavoreremo sodo nel test di lunedì per prepararci al meglio ai GP che verranno”, ha aggiunto il pilota spagnolo. Capace di gestire al meglio tutti gli imprevisti sia a Le Mans che a Silverstone, dove è sempre salito sul podio tra sprint e gara lunga, Marquez torna al lavoro per puntare al massimo risultato e sfruttare al meglio la giornata di test di lunedì.

Tra pioggia e condizioni dell'asfalto, negli utimi due week-end regnava la confusione. Tuttavia il numero 93 è riuscito ad evitare gli errori di Austin e Jerez, ottenendo 4 podi su 4, confermando la leadership nel mondiale e guadagnando punti preziosi in classifica sui principali inseguitori: suo fratello Alex e Bagnaia. La vittoria manca dal 13 aprile (gran premio del Qatar a Losail), e questa può essere l'occasione per tornare sul gradino più alto del podio. Proprio ad Aragon, l'anno scorso ottenne il suo primo successo in Ducati, dominando in lungo e largo l'intero week-end, e conquistando quella vittoria che gli mancava da oltre 1000 giorni, complici gli infortuni, le operazioni e la diplopia. Se in sella alla GP23 del team Gresini Marc ha lasciato le briciole agli avversari, quest'anno ha tutte le carte in regola per ripetersi, poiché guida la GP25, l'ultimo modello della Ducati. Eppure il principale rivale di Marc Marquez è Marc Marquez stesso: tra distrazioni e voglia di strafare ha sbagliato ad Austin e a Jerez, per cui anche se parte nettamente favorito non si può dare nulla per scontato.