Marc Marquez favoloso: sua la pole ad Aragon! Morbidelli 3°, Bagnaia 4°  

ALCANIZ (Spagna) - Marc Marquez non sbaglia un colpo e continua a dominare. Il leader della classifica generale ha conquistato la pole position del GPdi Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato MotorLand di Alcaniz il pilota di Cervera ha realizzato il nuovo record della pista migliorando l’1:45.801 che già deteneva in prima persona, e ha confermato di trovarsi particolarmente a suo agio sui questo circuito di casa. Per lo spagnolo della Ducati ufficiale si tratta della 61esima pole position nella classe regina, la numero 99 in assoluto nel Motomondiale. Marquez con il tempo di 1'45"704 ha preceduto di 260 millesimi il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), a completare la terza fila Franco Morbidelli (Ducati VR46) a soli 20 millesimi dalla seconda piazza. I pilota romano, che torna in prima fila dopo Misano 2024, precede la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 603 millesimi dalla vetta.