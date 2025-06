Assolo Marc Marquez, ottavo trionfo ad Aragon! Bagnaia a podio

ALCANIZ (Spagna) - Marc Marquez domina senza faticare il gran premio di Aragon, il suo 8° successo in carriera sul circuito di Alcaniz nonché il il suo 4° stagionale. Alex si prende il 2° posto difendendosi bene dagli assalti di un ritrovato Pecco Bagnaia. Marc questa volta non sbaglia la partenza e saluta la compagnia con il fratello alle sue spalle, Pecco ingaggia un duello con Acosta ma poi ha la meglio mettendosi in scia ai fratelli. Uniche emozioni dii una gara monotona le regalano Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli autori di un grande duello con tanto di contatti dove, alla fine, è il pilota della VR46 a chiudere al 5° posto. Bella rimonta di Marco Bezzecchi da 20° a 9°.