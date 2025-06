Marquez si vendica e sfotte l'Inter per l'umiliazione in Champions: il video è virale

Lo scherzo a Dall'Igna: c'entra l'Inter

Nella playlist "Inside Ducati Lenovo team 2025", la Ducati carica sul proprio canale YouTube retroscena e dettagli di qualsiasi tipo riguardanti i week-end di gara per far vivere ai tifosi tutto ciò che succede "dietro le quinte". L'episodio 8 della playlist, risalente all'ultimo gran premio di Aragon in cui Marc ha trionfato sia nella sprint che in gara, si apre proprio con uno scherzo del pilota spagnolo nei confronti di Dall'Igna, manager, ingegnere e direttore della scuderia di Borgo Panigale. Giovedì scorso, la riunione Ducati organizzata per preparare l'imminente weekend di gara è stata aperta da un intervento del numero 93, che ha finto di aver preparato uno studio sulla sua gomma anteriore: "Prima di iniziare il meeting, perché io faccio le mie cose, e questo weekend ho fatto uno studio sulla gomma anteriore. Non so se è giusto o no, ma è venuto così".