Marquez vince la sprint del Mugello davanti al fratello. Bagnaia terzo

La delusione di Bagnaia

"Sono un po' deluso, avrei voluto lottare di più per la vittoria ma in questa stagione non riesco a fare quello che voglio sulla moto. Cercherò di lavorare duramente per migliorare in vista di domani". Ha commentato così Francesco Bagnaia (Ducati) la prestazione messa in mostra nella gara odierna, che gli è valsa il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio d'Italia, sul circuito del Mugello, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP.