Marquez domina e vince al Mugello davanti al fratello. Di Giannantonio beffa Bagnaia

Di Giannantonio: "Ho scelto di rischiare"

Queste le parole di Di Giannantonio al termine della gara che lo ha visto salire sul podio del Mugello per la prima volta in carriera: "Il mio primo podio al Mugello, in Italia, davanti a questi appassionati è stato fantastico, amo questa energia. Quando ero quarto ero al limite, quando ho visto che i giri stavano diminuendo ho deciso di rischiare e al peunultimo giro ho detto 'ci provo, facciamolo' e ce l'ho fatta".