"Non si può dire, l'ha detto Tardozzi": la rivelazione durante la conferenza Ducati

È sempre più "Mono-Marquez" questa prima parte di stagione in MotoGP. I due fratelli hanno monopolizzato anche il Gran Premio d'Italia, con Marc che è tornato a vincere al Mugello dopo 11 anni, mentre Alex ha chiuso in seconda posizione. Lo stesso era avvenuto anche nella sprint del sabato. Un dominio che emerge anche nella classifica del mondiale, dove l'otto volte iridato è in testa con 270 punti, a +40 su suo fratello e +110 sul compagno di squadra Francesco Bagnaia. Le difficoltà di quest'ultimo sono uno dei temi principali in questa stagione. Che Pecco potesse soffrire la presenza nel box di Marc Marquez ce lo si poteva aspettare, ma di sicuro in pochi pensavano che quasi in ogni week-end fosse decisamente attardato rispetto al suo compagno di squadra. Tant'è che si ipotizzava una lotta per il titolo tra i due piloti della Ducati ufficiale, invece al posto dell'italiano è emerso a sorpresa un Alex Marquez che fino all'anno scorso non era presente quasi mai nelle zone di vertice.