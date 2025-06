Quartararo in pole davanti a Bagnaia, poi i due Marquez: la griglia nel GP di Assen

ASSEN - Comanda Fabio Quartararo ad Assen con la quarta pole position stagionale negli ultimi 5 GP. Il 'Diablo' della Yamaha ferma il cronometro in 1:30"651, precedendo Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Partirà in seconda fila Marc Marquez che sbaglia la staccata di curva 1 e perde la possibilità di dare l’ultimo assalto alla pole. Dietro al leader del Mondiale Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Nell'ordine, la terza fila è composta da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) e Pedro Acosta (Ktm). In quarta, invece, si piazzano Maverick Vinales (Ktm Tech3), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR). Per Quartararo è la ventesima pole in top-class, la seconda ad Assen dopo il 2019, che gli permette di diventare il terzo pilota più prolifico della storia Yamaha in qualifica, alle spalle soltanto di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Nel pomeriggio la Sprint.