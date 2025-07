«L'appetito vien mangiando, ma dopo il batterio preso mangiando il pollo devo stare attento». Una settimana dopo essere stato costretto a guardare il weekend del Sachsenring dall'ospedale di San Marino, Enea Bastianini non solo è tornato in pista, ma ha vissuto il ritorno in Top3, in una Sprint trionfale per la Ktm. A conferma di come Brno porti bene alla RC16, che qui nella