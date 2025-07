Marc Marquez trionfa anche a Brno. Delusione Bagnaia: fuori dal podio

Marc Marquez trionfa a Brno. L'8 volte campione del mondo, già vincitore nella Sprint race, si aggiudica il 12º appuntamento del modomondiale tagliando per primo il traguardo in 40'04.628 davanti l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ktm di Pedro Acosta. Chiude fuori dal podio Pecco Bagnaia, che partito in pole si piazza in 4ª posizione - fallisce l'assalto finale al 3º posto - . Caduta in curva 3 per Enea Bastianini, costretto a ritirarsi da una gran gara che lo aveva visto in lotta per il podio. Fuori anche il secondo in classifica Alex Marquez. Bene invece il ritrovato campione in carica Jorge Martin, che si piazza al 7º posto.