Marquez vince la Sprint in Austria e sfata il tabù. Disastro Bagnaia, ritirato

Marq Marquez vince in Austria, dove non aveva mai vinto prima, e conquista l’ennesima vittoria nella Sprint. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta,con la Ktm. Sprint disastrosa invece per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, partito dalla 3° casella, è stato subito risucchiato dal gruppo di mezzo ed è finito in 14°posizione. Alla partenza la moto si è messa completamente di traverso facendo perdere la posizione a Pecco che per tutta la gara ha avuto grosse difficoltà, non è riuscito a recuperare ed è stato costretto a ritirarsi a 6 giri dalla fine. Dopo essere rientrato ai box, visibilmente disperato, dalla Ducati hanno fatto sapere che si è trattato di un problema allo pneumatico posteriore. Sin dai primi giri è stata una sfida tra i fratelli Marquez, con Alex che è riuscito a tenere le ruote davanti fino a cinque giri dalla fine, quando Marc ha deciso di attaccare e prendersi la prima posizione. Gara sfortunata per Bezzecchi, che era partito in pole. Dopo i primi giri in terza posizione, ha dovuto cedere all’attacco di Pedro Acosta e ha terminato la gara fuori dal podio. Domani alle 14 appuntamento con la gara lunga.