Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Marquez vince la Sprint in Austria e sfata il tabù. Disastro Bagnaia, ritirato

Il pilota della Ducati ha conquistato l'ennesima vittoria davanti al fratello Alex e a Pedro Acosta. Sfortunato Bezzecchi
3 min
Marquez vince la Sprint in Austria e sfata il tabù. Disastro Bagnaia, ritirato© EPA

Marq Marquez vince in Austria, dove non aveva mai vinto prima, e conquista l’ennesima vittoria nella Sprint. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta,con la Ktm. Sprint disastrosa invece per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, partito dalla 3° casella, è stato subito risucchiato dal gruppo di mezzo ed è finito in 14°posizione. Alla partenza la moto si è messa completamente di traverso facendo perdere la posizione a Pecco che per tutta la gara ha avuto grosse difficoltà, non è riuscito a recuperare ed è stato costretto a ritirarsi a 6 giri dalla fine. Dopo essere rientrato ai box, visibilmente disperato, dalla Ducati hanno fatto sapere che si è trattato di un problema allo pneumatico posteriore. Sin dai primi giri è stata una sfida tra i fratelli Marquez, con Alex che è riuscito a tenere le ruote davanti fino a cinque giri dalla fine, quando Marc ha deciso di attaccare e prendersi la prima posizione. Gara sfortunata per Bezzecchi, che era partito in pole. Dopo i primi giri in terza posizione, ha dovuto cedere all’attacco di Pedro Acosta e ha terminato la gara fuori dal podio. Domani alle 14 appuntamento con la gara lunga.

L'ordine di arrivo della Sprint di Spielberg

1- M.Marquez
2- A.Marquez
3- Acosta
4- Bezzecchi
5- Binder
6- Aldeguer
7-Bastianini
8- Di Giannantonio
9- Zarco
10- Martin
11- Quartararo
12- Marini
13- Mir
14- Morbidelli
15- Ogura

La classifica piloti

1. M. Marquez 393
2. A. Marquez 270
3. Bagnaia 213
4. Bezzecchi 162
5. Di Giannantonio 144
6. Morbidelli 139

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moto Gp