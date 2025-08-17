Tra Bagnaia e Ducati volano gli stracci: "Mi devono spiegare, la pazienza è finita"

"Cosa è successo? Mi piacerebbe saperlo onestamente. È un po’ come tutta la stagione, succedono delle cose che faccio fatica a capire, soprattutto il mio ritmo. Sono sempre stato veloce su questa pista, oggi mi sono trovato a lottare per l’8° posto prendendo 12 secondi dal primo, girando veramente piano. È stato un grande peccato". Questo l'amaro commento di Pecco Bagnaia, intervenuto al termine del Gp d'Austria, che ha visto il 2 volte campione del mondo perdere terreno negli ultimi giri tagliando poi il traguardo in una deludente 8ª posizione. Si accomoda sul primo gradino del podio invece il compagno in Ducati Marc Marquez, che ha tallonato Marco Bezzecchi fino al sorpasso e fuga da metà gara in poi che è valsa la prima vittoria in carriera sul circuito di Spielberg. Il pilota Aprilia è stato poi sorpassato dallo spagnolo della Gresini Fermin Aldeguer.
Bagnaia: "Sto perdendo la pazienza"
Così Bagnaia lascia presagire una spaccatura con la scuderia con cui corre dal 2021: "È una situazione difficile da accettare. Va bene su altre piste dove ho faticato anche negli altri anni, ma qui no. Andavo più piano dappertutto, in generale i piloti che ho avuto davanti andavano meglio di me. Onestamente ho guardato il tempo di gara dell’anno scorso e rispetto a oggi mi sono dato 12 secondi, quindi, è un qualcosa che ci sta mancando dall’inizio dell’anno e non sappiamo cos'è. Sono sempre rimasto concentrato, non ho mai perso la testa. Sto dando il massimo e pur dando il massimo ho concluso ottavo. Tutti mi sorpassavano di nuovo, in uscita di curva non riuscivo ad accelerare. Una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi - ha dichiarato a Dazn Spagna - . Se sto perdendo la pazienza? Sì, abbastanza. Cosa mi hanno detto dalla Ducati: Nulla al momento, sto aspettando".
Marquez: "Ho scelto di aspettare"
Anche l'8 volte campione del mondo ha fatto il punto sull'inedita vittoria in carriera sull'asfalto del Red Bull Ring: "La gestione della gara è stata ottima. Ho visto che Bezzecchi era molto forte nella prima parte di gara e ho scelto di aspettare. Dopo averlo passato sono leggermente calato, mi aspettavo un outsider ed è arrivato Aldeguer. Sono contento della sesta vittoria consecutiva". Così invece il secondo classificato Aldeguer: "Sono molto felice. L'Austria non è una delle mie piste preferite e riuscire a fare podio in questo tracciato per me è incredibile. Siamo veloci ma dobbiamo continuare a lavorare".