Tra Bagnaia e Ducati volano gli stracci: "Mi devono spiegare, la pazienza è finita"

"Cosa è successo? Mi piacerebbe saperlo onestamente. È un po’ come tutta la stagione, succedono delle cose che faccio fatica a capire, soprattutto il mio ritmo. Sono sempre stato veloce su questa pista, oggi mi sono trovato a lottare per l’8° posto prendendo 12 secondi dal primo, girando veramente piano. È stato un grande peccato". Questo l'amaro commento di Pecco Bagnaia , intervenuto al termine del Gp d'Austria, che ha visto il 2 volte campione del mondo perdere terreno negli ultimi giri tagliando poi il traguardo in una deludente 8ª posizione . Si accomoda sul primo gradino del podio invece il compagno in Ducati Marc Marquez , che ha tallonato Marco Bezzecchi fino al sorpasso e fuga da metà gara in poi che è valsa la prima vittoria in carriera sul circuito di Spielberg. Il pilota Aprilia è stato poi sorpassato dallo spagnolo della Gresini Fermin Aldeguer .

Bagnaia: "Sto perdendo la pazienza"

Così Bagnaia lascia presagire una spaccatura con la scuderia con cui corre dal 2021: "È una situazione difficile da accettare. Va bene su altre piste dove ho faticato anche negli altri anni, ma qui no. Andavo più piano dappertutto, in generale i piloti che ho avuto davanti andavano meglio di me. Onestamente ho guardato il tempo di gara dell’anno scorso e rispetto a oggi mi sono dato 12 secondi, quindi, è un qualcosa che ci sta mancando dall’inizio dell’anno e non sappiamo cos'è. Sono sempre rimasto concentrato, non ho mai perso la testa. Sto dando il massimo e pur dando il massimo ho concluso ottavo. Tutti mi sorpassavano di nuovo, in uscita di curva non riuscivo ad accelerare. Una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi - ha dichiarato a Dazn Spagna - . Se sto perdendo la pazienza? Sì, abbastanza. Cosa mi hanno detto dalla Ducati: Nulla al momento, sto aspettando".

Marquez: "Ho scelto di aspettare"

Anche l'8 volte campione del mondo ha fatto il punto sull'inedita vittoria in carriera sull'asfalto del Red Bull Ring: "La gestione della gara è stata ottima. Ho visto che Bezzecchi era molto forte nella prima parte di gara e ho scelto di aspettare. Dopo averlo passato sono leggermente calato, mi aspettavo un outsider ed è arrivato Aldeguer. Sono contento della sesta vittoria consecutiva". Così invece il secondo classificato Aldeguer: "Sono molto felice. L'Austria non è una delle mie piste preferite e riuscire a fare podio in questo tracciato per me è incredibile. Siamo veloci ma dobbiamo continuare a lavorare".