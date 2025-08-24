Marquez domina anche in Ungheria: Acosta e Bezzecchi sul podio. Bagnaia, niente impresa: è 9º

Al termine della gara, il Direttore Generali di Ducati Corse è stato invitato a rispondere sulla prestazione di Bagnaia, con cui resta alta la tensione dopo il botta e risposta post Austria : "Bagnaia secondo me ha fatto comunque una bella gara, peccato per il long lap penalty che ha preso perché poteva finire anche più avanti. È chiaro che quella non è la sua posizione, però rispetto alla prove ci sono stati passi avanti. Ciò che conta sono le sue sensazioni, abbiamo fatto una modifica di setting importante, ne avevamo fatta un’altra per il warm-up, ma purtroppo non siamo riusciti a provarla. Speriamo di aver trovato la strada".

Marquez: "Abbiamo rischiato di cadere"

Queste le parole del vincitore in Ungheria: "In curva 1 ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata, ma sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro". Così lo spagnolo della Ktm: "Molto bello, il weekend è iniziato bene poi è diventato più difficile. Devo ringraziare il team, mi ha dato una moto nuova e siamo riusciti a migliorare, hanno lavorato fino a tardi. Sono fiero della mia squadra. Voglio ringraziare le persone che stanno cercando di rendere migliore il progetto Ktm". Così invece il n. 72 dell'Aprilia: "In curva 1 ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata, ma sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro".