Marquez domina anche in Ungheria: Acosta e Bezzecchi sul podio. Bagnaia, niente impresa: è 9º

Marc Marquez trionfa in Ungheria. L'8 volte campione del mondo taglia per primo il traguardo del Balaton Park con il tempo di 41'51.627 aggiudicandosi il quattordicesimo appuntamento del motomondiale: un trionfo che vale inoltre la settima doppietta consecutiva fra Sprint e Gp. Alle sue spalle, la Ktm di Pedro Acosta (+3.810) e l'Aprilia di Marco Bezzecchi (+6.837). Nona posizione invece per Pecco Bagnaia, che partito tredicesimo (+14.520) non approfitta delle cadute di Enea Bastianini e Fermin Aldeguer: per lui anche una long lap penality. Ottima gara per il ritrovato campione in carica Jorge Martin, che chiude quarto (+9.961) davanti a Luca Marini (+11.248) e Franco Morbidelli (+11.739).
Gp Ungheria: l'ordine di arrivo
- 1 - M. Marquez – 41'51.627
- 2 - P. Acosta – +3.810
- 3 - M. Bezzecchi – +6.837
- 4 - J. Martin – +9.961
- 5 - L. Marini – +11.248
- 6 - F. Morbidelli – +11.739
- 7 - B. Binder – +12.058
- 8 - P. Espargaro – +13.654
- 9 - F. Bagnaia – +14.520
- 10 - F. Quartararo – +15.912
- 11 - A. Ogura – +18.646
- 12 - M. Oliveira – +19.584
- 13 - A. Rins – +23.228
- 14 - A. Marquez – +26.725
- 15 - F. Di Giannantonio – +26.971
MotoGp: la classifica aggiornata
- Marc Márquez (Ducati Factory) – 430 punti
- Álex Márquez (Gresini Racing Team) – 278 punti
- Francesco Bagnaia (Ducati Factory) – 221 punti
- Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) – 181 punti
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) – 153 punti
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) – 151 punti
- Pedro Acosta (KTM Factory) – 144 punti
- Fermín Aldeguer (Gresini Racing Team) – 126 punti
- Johann Zarco (LCR Honda) – 114 punti
- Fabio Quartararo (Yamaha Factory) – 103 punti
- Brad Binder (KTM Factory) – 82 punti
- Raúl Fernández (Aprilia Trackhouse) – 73 punti
- Maverick Viñales (KTM Tech3) – 69 punti
- Enea Bastianini (KTM Tech3) – 63 punti
- Luca Marini (Honda HRC) – 61 punti
- Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) – 53 punti
- Jack Miller (Yamaha Pramac) – 52 punti
- Joan Mir (Honda HRC) – 46 punti
- Álex Rins (Yamaha Factory) – 42 punti
- Takaaki Nakagami (Honda – wild card) – 10 punti
- Jorge Martín (Aprilia Factory) – 10 punti
- Lorenzo Savadori (Aprilia Factory) – 8 punti
- Pol Espargaró (KTM – wild card) – 8 punti
- Augusto Fernández (Yamaha Pramac) – 6 punti
- Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) – 6 punti
- Somkiat Chantra (LCR Honda) – 1 punto
- Aleix Espargaró (Honda – wild card) – 0 punti
Dall'Igna: "Peccato per Bagnaia"
Al termine della gara, il Direttore Generali di Ducati Corse è stato invitato a rispondere sulla prestazione di Bagnaia, con cui resta alta la tensione dopo il botta e risposta post Austria: "Bagnaia secondo me ha fatto comunque una bella gara, peccato per il long lap penalty che ha preso perché poteva finire anche più avanti. È chiaro che quella non è la sua posizione, però rispetto alla prove ci sono stati passi avanti. Ciò che conta sono le sue sensazioni, abbiamo fatto una modifica di setting importante, ne avevamo fatta un’altra per il warm-up, ma purtroppo non siamo riusciti a provarla. Speriamo di aver trovato la strada".
Marquez: "Abbiamo rischiato di cadere"
Queste le parole del vincitore in Ungheria: "In curva 1 ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata, ma sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro". Così lo spagnolo della Ktm: "Molto bello, il weekend è iniziato bene poi è diventato più difficile. Devo ringraziare il team, mi ha dato una moto nuova e siamo riusciti a migliorare, hanno lavorato fino a tardi. Sono fiero della mia squadra. Voglio ringraziare le persone che stanno cercando di rendere migliore il progetto Ktm". Così invece il n. 72 dell'Aprilia: "In curva 1 ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata, ma sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro".
