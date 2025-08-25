Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Marquez con la stella: “Non svegliatemi…"

Anche sul circuito magiaro Marc domina e conquista il suo 10° GP della stagione. Tra due gare, a Misano, può già vincere il titolo Mondiale
Giandomenico Tiseo
1 min
Marquez con la stella: “Non svegliatemi…"© EPA

Quel sapor di registratore di cassa. La MotoGP si è voluta concedere nel week end una novità sulle rive del lago Balaton, in Ungheria, sede prediletta del popolo magiaro in vacanza e sovente campo gara delle prove di nuoto di fondo tanto care a Gregorio Paltrinieri. Muta il contesto, ma non la sostanza. Sì, perchè

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte