MotoGp Catalunya, pole per Alex Marquez. Disastro Bagnaia

Alex Marquez in sella alla Ducati del team Gresini ha conquistato la pole position nel Gp di Catalunya , 15ma prova del Mondiale MotoGp , con il tempo di 1.37.636 , nuovo record della pista. Saranno in prima fila al suo fianco Fabio Quartararo (Yamaha) e il fratello Marc , leader del Mondiale con la Ducati ufficiale . Seconda fila per Franco Morbidelli (Ducati Vr46), Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), in terza partiranno invece, Johann Zarco (Honda Lcr), Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Luca Marini (Honda), Brad Binder (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia) saranno schierati in quarta. “Sono molto contento di essere in pole position. In Ungheria non riuscivo ad andare forte, questo circuito mi piace e riesco a fare la differenza. Dovrò farmi trovare pronto in Sprint Race e in gara lunga. Proveò a fare il mio ritmo con una buona partenza". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dello spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) dopo la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya. "Mi sono divertito molto. Ho fatto un grande giro e sono contento. La moto in qualifica va bene, ma dobbiamo trovare delle soluzioni nella gara lunga".Queste le parole di Fabio Quartararo (Yamaha) dopo il secondo posto.

Delusione Bagnaia, solo 21°

Pecco Bagnaia, completamente lontano dall'effetto Mugello di giugno, non trova il feeling, partirà in 21ma posizione. "Non so più cosa dire onestamente. Alla fine è sempre lo stesso discorso. Sono molto al limite e non sappiamo neanche dove andare a parare”. Pecco ha aggiunto: “In Ungheria avevo finito il weekend con una bella confidenza ed ero contento, pronto a fare bene a Barcellona, su una pista favorevole. E invece mi ritrovo ventunesimo, in mezzo a due tester. Con tutto il rispetto, io dovrei essere nei primi 5 e non riusciamo a capire cosa fare di diverso. La rassegnazione non ci sarà mai. Voglio tornare ad andare forte. Non mi sono arreso in situazioni ben più difficili, non lo farò ora. Onestamente, però, diventa complicato capire cosa non funziona. Stiamo lavorando, ho tutto il supporto necessario, ma non stiamo capendo dove intervenire”.

Questa la griglia di partenza

Ecco la griglia della Sprint Race e della gara lunga del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in programma su 24 giri del circuito del Montmelo, pari a 111,77 km: 1^ fila 1. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1'37"536 alla velocitÃ media di 171,9 km/h 2. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'37"803 3. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'37"945 2^ fila 4. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1'38"010 5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'38"019 6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'38"034 3^ fila 7. Johann Zarco (Fra) Honda in 1'38"155 8. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1'38"166 9. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1'38"187 4^ fila 10. Luca Marini (Ita) Honda in 1'38"327 11. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1'38"333 12. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'38"361