Bezzecchi in pole a Misano davanti ad Alex Marquez e Quartararo! Bagnaia ottavo

Marco Bezzecchi (Aprilia) vola nelle FP2 di MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale - in scena lungo il "Misano World Circuit Marco Simoncelli" - in cui il pilota dell'Aprilia partirà in pole position, così come nella gara Sprint di oggi pomeriggio. 1'30"624 il tempo del pilota di casa, che precede altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Luca Marini (Honda). Subito dietro un tris spagnolo con Pedro Acosta (Ktm) davanti a Marc (Ducati) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Ottavo Francesco Bagnaia (Ducati); nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). "È stata una qualifica adrenalinica. Ho fatto un primo tentativo non buono, mentre nel secondo time attack mi sono concentrato e ho fatto un grande giro. Nel passo gara siamo messi bene, ma anche i nostri rivali sono veloci. Cercheremo di fare il massimo sia nella Sprint che nella gara lunga". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Marquex e l'elogio a Bezzecchi

Immediatamente dietro Bezzecchi è arrivato lo spagnolo Alex Marquez, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara: "Questa mattina abbiamo trovato qualcosa che non funzionava e con degli aggiustamenti mi sono trovato molto meglio. La moto oggi era quasi perfetta e sono riuscito a guidare bene. Acosta mi è caduto davanti e ho perso del tempo, ma sono contento della prima fila. Probabilmente Marc (Marquez ndr.) e Marco (Bezzecchi ndr.) hanno qualcosa in più, ma daremo il massimo per stare lì". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Alex Marquez (Ducati Gresini) dopo il secondo posto nelle qualifiche nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.