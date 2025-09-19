Alex Marquez guiderà una Ducati ufficiale nel 2026: "Ricompensa per me e il team"

Alex Marquez correrà nella prossima stagione della Motogp con una Ducati Desmosedici GP Factory, ovvero una rossa ufficiale, con la livrea del team Gresini. "È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra", il commento del pilota spagnolo, che attualmente corre su una Ducati non ufficiale dell'edizione 2024. "È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026", aggiunge il minore dei fratelli Marquez, che è anche l'unico pilota matematicamente in corsa per il titolo assieme al fratello Marc, che guida saldamente il Mondiale con 182 punti di vantaggio .

L'entusiasmo della famiglia Ducati

"I risultati ottenuti quest'anno, e nelle scorse stagioni, ci hanno portati ad ottenere questo grande traguardo. Siamo felici che Alex, a partire dal prossimo anno possa avere una moto factory. Come squadra siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l'eccellenza. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo", il commento di Nadia Padovani, proprietaria del team Gresini. Per Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, "la stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Alex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l'intero sistema Ducati".

La stagione di Alex Marquez

Un traguardo meritato per Alex Marquez, che quest'anno ha ottenuto le sue prime vittorie in Motogp (A Jerez e a Barcellona) ed è stata di gran lunga la seconda forza del campionato dietro al fratello Marc. Per un breve periodo, nella prima parte di stagione è stato anche leader del campionato, prima che il 93 prendesse il largo infilando 14 vittorie consecutive (7 sprint e 7 gare). Alex ha avuto anche il merito di riprendersi dopo il brutto incidente di Assen, che gli ha provocato una frattura alla mano sinistra, e dopo il quale era incappato in una serie di errori che rischiavano di compromettergli il secondo posto nel mondiale. A sei gran premi dalla fine, il 29enne ha l'obiettivo di difendere la seconda piazza in classifica (ha 93 punti di vantaggio su Bagnaia e 101 su Bezzecchi), prima di prepararsi ad un 2026 che lo vedrà competere a pari moto con Marc.