Bagnaia, pole da record. Marc Marquez scatta terzo: la griglia di partenza di Montegi

Francesco Bagnaia, su Ducati, ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Giappone, 17esima prova del Motomondiale. Lo spagnolo Marc Marquez, che già questo fine settimana potrebbe laurearsi campione del mondo, partirà in terza posizione, dietro anche al connazionale della Honda Joan Mir. Bagnaia, alla sua seconda pole stagionale - la 26/ma in carriera in MotoGp - ha polverizzato il record del circuito di Motegi fermando il cronometro su 1'42''911, l'unico a scendere sotto il muro dell'1'43''. "Il lavoro sta finalmente dando i suoi frutti - le parole del torinese a Canal+ -. Ho un buon feeling con la moto. Stamattina era al passo giusto durante le prove e nelle qualifiche è stato incredibile. Per le gare sarà una bella bagarre".
La griglia di partenzaGriglia di partenza per la gara sprint e il Gran Premio del Giappone della MotoGP, in programma oggi e domani sul circuito di Motegi: 1/a fila: Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) Joan Mir (Spa/Honda) Marc Marquez (Spa/Ducati) 2/a fila: Pedro Acosta (Spa/KTM) Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46) 3/a fila: Luca Marini (Ita/Honda) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 4/a fila: Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) Johann Zarco (Fra/Honda-LCR) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) 5/a fila: Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse) Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac) Fermín Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini) 6/a fila: Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac) Jorge Martin (Spa/Aprilia) Brad Binder (Rsa/KTM) 7/a fila: Alex Rins (Spa/Yamaha) Takaaki Nakagami (Gia/Team HRC) Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3).
