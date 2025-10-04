Bezzecchi strepitoso in Indonesia: è pole. Notte fonda Bagnaia, Marquez 9º

Marco Bezzecchi domina in Indonesia. Il pilota Aprilia conquista una grande pole alle qualifiche del 18º appuntamento del motomondiale, che ha già visto Marc Marquez campione del mondo laurearsi per la 9ª volta, chiudendo davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Notte fonda per Pecco Bagnaia, che non supera il Q1: partirà 16º davanti Enea Bastianini e Johan Zarco. Il suo compagno in Ducati si piazza in 3ª fila, preceduto da Fabio Quartararo e Alex Marquez. Queste le parole di Bezzecchi al termine delle qualifiche: "Son contento, è andata bene sia stamattina che oggi. Sul passo siamo tutti abbastanza vicini, con la soft soprattutto. Sono riuscito a fare uno step dal venerdì al sabato, cosa che non mi è riuscita in Giappone. Ero super concentrato e lo sono ancora sia per la Sprint che per la gara. Grazie al team. Non sarà semplice, bisognerà cercare di fare subito un bel ritmo, gestire le gomme non è facile nonostante i pochi giri perché qui è caldo. Bisogna stare attenti a non esagerare con la temperatura, studieremo i dati". Alle ore 9 si torna in pista per la Sprint race.