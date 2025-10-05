MotoGP Indonesia: Bagnaia cade, incidente Bezzecchi-Marquez e vince Aldeguer

Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia , sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP . Il pilota spagnolo approfitta delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), trasportato al centro medico. Lo spagnolo, secondo le prime informazionim avrebbe riportato una piccola frattura alla clavicola destra. Aldeguer centra il primo successo in carriera in top class. Scivolato anche Francesco Bagnaia (Ducati), mentre si trovava in ultima posizione. Seconda piazza per Pedro Acosta (Ktm), che vince il duello negli ultimi giri con Alex Marquez (Ducati Gresini). Ai piedi del podio c'è Brad Binder (Ktm) davanti al migliore degli italiani Luca Marini (Honda), che termina quinto. Ottavo Franco Morbidelli (Ducati VR46) e nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

La classifica MotoGp

L'incidente tra Bezzecchi e Marquez

Incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez nel primo giro del GP di Indonesia della MotoGP. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuperare posizioni ha tamponato il campione del mondo. Entrambi sono finiti nella ghiaia e Marquez si é rialzato tenendosi la spalla destra. I primi accertementi eseguiti nel centro medico del circuito hanno rivelato una microfrattura alla clavicola destre, ha spiegato a Sky Angel Charte, direttore medico della MotoGP. Una tac dovrà confermare l'entità del danno e Marquez vuol eseguirla a Madrid, ha detto ancora Charte. Quindi il campione del mondo partirà quanto prima per la Spagna.

Le parole di Marc Marquez

"Dobbiamo capire cosa c'è e volerò a Madrid. Ma sembra che il legamento della clavicola sia rotto oppure che la clavicola sia lussata. Non è il miglior modo per festeggiare il mondiale, ma queste sono le gare e ci sta. Bezzecchi? Marco si è venuto subito a scusare. Il braccio interessato è il destro, ma non ci dovrebbero essere complicazioni ulteriori. Cercherò di tornare il prima possibile, ma sempre seguendo le indicazioni del dottore". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Marc Marquez (Ducati) dopo la caduta nel Gran Premio di Indonesia e la frattura alla clavicola destra rimediata in un incidente con Bezzecchi.