Marquez, c'è frattura ma non si opera. Quali gp salta e quando rientra

Il 9 volte iridato dopo il brutto scontro con Bezzecchi in Indonesia: "L'mportante è rispettare i tempi di recupero"
3 min
marquezMotogp

Marc Marquez non gareggerà ai Gran Premi di Australia e Malesia. Il neo campione del mondo - che in Giappone ha aggiunto in bacheca il nono titolo in carriera - è reduce dallo scontro sul circuito di Mandalika in Indonesia, dove nel corso della gara di domenica 5 ottobre è stato tamponato da Marco Bezzecchi: entrambi i piloti sono finiti sulla ghiaia e lo spagnolo sembrava avere avuto la peggio dall'incidente, con una sospetta frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla. Gli esami hanno poi restituito un quadro clinico più incoraggiante, riportando di una frattura alla base dell’apofisi coracoide nonché una lesione ai legamenti della spalla destra: gli accertamenti hanno oltremodo escluso significativi spostamenti ossei e la necessità di un intervento chirurgico.

Marquez: quali Gp salta e quando rientra

La diagnosi prevede comunque un trattamento conservativo che costringerà Marquez a dare forfait ai prossimi appuntamenti del motomondiale in programma nei weekend del 18-19 e 25-26 ottobre. Il calendario del campionato prevede poi gli utlimi due impegni a Portimao (8-9 novembre) e Valencia (15-16 novembre). Queste le parole del campione Ducati, che attende di ricevere una stima più precisa sul rientro in pista: "Fortunatamente la lesione non è grave ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici. L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto e ora la priorità è recuperare bene e tornare al cento per cento".

