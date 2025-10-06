Marquez, c'è frattura ma non si opera. Quali gp salta e quando rientra

Marc Marquez non gareggerà ai Gran Premi di Australia e Malesia. Il neo campione del mondo - che in Giappone ha aggiunto in bacheca il nono titolo in carriera - è reduce dallo scontro sul circuito di Mandalika in Indonesia, dove nel corso della gara di domenica 5 ottobre è stato tamponato da Marco Bezzecchi: entrambi i piloti sono finiti sulla ghiaia e lo spagnolo sembrava avere avuto la peggio dall'incidente, con una sospetta frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla. Gli esami hanno poi restituito un quadro clinico più incoraggiante, riportando di una frattura alla base dell’apofisi coracoide nonché una lesione ai legamenti della spalla destra: gli accertamenti hanno oltremodo escluso significativi spostamenti ossei e la necessità di un intervento chirurgico.