Bagnaia-Ducati ai ferri corti: “Abbiamo parlato, ma non cambia niente”. Bezzecchi penalizzato

"A Mandalika è stata veramente dura. Abbiamo una riunione col team, spero abbiano trovato la strada". A dirlo è Pecco Bagnaia, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul GP di Australia valido per il 19º appuntamento del modomondiale in programma nel weekend del 18 e 19 ottobre sul circuito di Phillip Island. Il 3 volte campione del mondo ha risposto sulla possibilità di chiudere il campionato al 2º posto dietro il compagno in Ducati Marc Marquez, che il 28 settembre in Giappone ha aggiunto in bacheca il suo 9º titolo mondiale: la classifica vede Bagnaia alle spalle di Alex Marquez con rispettivamente 274 e 362 punti (subito dietro Marco Bezzecchi con 254 punti). Questa il commento del pilota torinese, che a partire dalla seconda metà di stagione ha sofferto la spaccatura la scuderia con cui corre dal 2021: "Dipenderà tutto dalla performance della mia moto. Qui in Australia, se l'anteriore non è stabile, la pista diventa un incubo. Con la Ducati abbiamo parlato, ma non cambia niente. Lavoriamo per la stessa squadra e dobbiamo andare avanti nella stessa direzione. Mi sono stufato di parlare di aspetti tecnici, di questo dovete discutere con chi è a capo del progetto". E ancora: "La gara e i turni di prove li riguardo sempre, mi aiuta a vedere più dinamiche. Il weekend dell'Indonesia lo lascio da parte, è stato qualcosa da dimenticare. Questa è una pista in cui bisogna essere a posto - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Se si dovessero ripresentare i problemi dell'Indonesia sarà abbastanza complicata, se invece riusciremo a risolverli potrebbe essere un buon weekend, vento e condizioni climatiche permettendo. Se si rivedrà il Pecco del Giappone? Sono qui per questo, ci provo".