Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bezzecchi è la luce Aprilia. La Ducati finisce al buio

A Phillip Island, su una pista complicata, la Casa di Noale firma una bella vittoria nella Sprint. Figuraccia delle Rosse orfane di Marquez: dopo 98 GP niente prima fila e nessuna Desmosedici sul podio
Mirco Melloni
1 min
Motogpbezzecchiducati

Ai poli opposti della classifica. La Sprint di Phillip Island ha promosso a pieni voti l'Aprilia, capace di vincere con Marco Bezzecchi davanti al compagno di marca Raul Fernandez, bocciando al tempo stesso sonoramente la Ducati, con le due moto del team ufficiale che hanno chiuso in fondo al gruppo: Pecco Bagnaia è stato diciannovesimo, preceduto anche dal non certo irresistibile Somkiat Chantra, e alle sue spalle ha chiuso soltanto Michele Pirro, il tester chiamato a sostituire l

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte