Bezzecchi è la luce Aprilia. La Ducati finisce al buio

Ai poli opposti della classifica. La Sprint di Phillip Island ha promosso a pieni voti l'Aprilia, capace di vincere con Marco Bezzecchi davanti al compagno di marca Raul Fernandez, bocciando al tempo stesso sonoramente la Ducati, con le due moto del team ufficiale che hanno chiuso in fondo al gruppo: Pecco Bagnaia è stato diciannovesimo, preceduto anche dal non certo irresistibile Somkiat Chantra, e alle sue spalle ha chiuso soltanto Michele Pirro, il tester chiamato a sostituire l