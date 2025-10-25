Bagnaia domina la sprint a Sepang davanti agli spagnoli, i complimenti di Dal'Igna

Francesco Bagnaia (Ducati) domina la Sprint Race del Gran Premio della Malesia , ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp . Il pilota italiano ritrova la vittoria che mancava dal Giappone , cancellando i weekend negativi in Indonesia e Australia con una gara in solitaria, dopo essere partito dalla pole. Secondo posto per Alex Marquez. Fermin Aldeguer , che aveva chiuso la Sprint del Gp della Malesia al terzo posto, è stato poi retrocesso in settima posizione. Ciò è stato deciso dalla giuria al termine della prova odierna: il pilota spagnolo della Ducati Gresini era finito sotto investigazione per la pressione della gomma anteriore, risultata alla fine non regolare. Aldeguer è stato penalizzato per questo motivo di otto secondi. La penalizzazione non incide sulla nomina di Aldeguer a 'Rookie of the year'. Sul podio sale così Pedro Acosta , che aveva chiuso quarto con la Ktm. Passo in avanti anche per Franco Morbidelli (VR46), da quinto a quarto, Fabio Quartararo (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Aprilia), rispettivamente quinto e sesto.

Le parole di Dall'Igna e Bagnaia

"Già da stamattina le cose si erano messe bene, poi lui è stato bravo nella qualifica e in questa gara perché non ha sbagliato nulla. Complimenti anche ad Alex Marquez, che ha certificato il secondo posto in classifica, e Fermin Aldeguer, Rookie of the year". Così il direttore generale della Ducati, Luigi Dall'Igna, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria di Bagnaia nella Sprint del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. “Sono felice, la squadra si merita davvero questo risultato. Perché soffro io ma soffrono anche loro a capire la situazione. Non è facile, nulla è chiaro, un mese fa avevo difficoltà e ora riusciamo a essere di nuovo competitivi. Non credo sia mai successo che ci si trovi in una situazione del genere. Dobbiamo cercare di capire, sto cercando qualcosa di nuovo che mi dia più feeling sulla moto” ha invece detto Pecco, che ha anche conquistato la pole per il gran premio di MotoGp di domani sera.