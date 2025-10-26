Alex Marquez vince in Malesia davanti ad Acosta e Mir. Ritiro per Bagnaia: cosa è successo

SEPANG (MALESIA) - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma trova da subito grande velocità e un grande passo, che gli permettono di prendere la testa della corsa al secondo giro e di creare il vuoto. A completare il podio sono gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm) a 2"676 e a Joan Mir (Honda) a 8"048. Si ritira a tre giri dalla fine Francesco Bagnaia (Ducati), che era in terza posizione ma deve arrendersi a un problema tecnico. Subito giù dal podio Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm) 7° e Luca Marini (Honda) 8°, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) non riesce a ripetere la rimonta della Sprint e si ferma all'11° posto.
Le parole di Alex Marquez
"Su questa pista non mi trovavo bene ma oggi abbiamo usato un'ottima strategia, siamo stati aggressivi al momento giusto. È una vittoria importante per noi". Così Alex Marquez ha commentato il successo nel Gp di Sepang, in Malesia. Lo spagnolo ha anche fatto un "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e all'elvetico Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo un incidente in Moto3.
Paura in Moto3: cosa è successo
Un grave incidente tra Josè Antonio Rueda (Ktm) e Noah Dettwiler (Ktm) ha infatti scosso l'inizio del Gran Premio della Malesia, portando alla riprogrammazione delle gare di Moto3 e Moto2. Il fatto è accaduto nel giro di formazione della Moto3 (circa alle 4:50 italiane), quando lo svizzero, che aveva vistosamente rallentato (forse per un problema tecnico ma il motivo è da accertare) è stato centrato in pieno dallo spagnolo, che arrivava a tutta velocità. Immediato l'intervento dei medici, che hanno stabilizzato in pista i due piloti, i quali sono stati successivamente trasportati in elisoccorso a Kuala Lumpur. La direzione gara ha reso noto da subito che i due piloti erano coscienti, ma, al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni circa le loro condizioni. Per questo episodio, la gara della Moto3 è cominciata alle 6:45 ed è stata vinta dal giapponese Taiyo Furusato (Honda), mentre la gara di Moto2 è stata posticipata alle 9:30.
