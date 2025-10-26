Alex Marquez vince in Malesia davanti ad Acosta e Mir. Ritiro per Bagnaia: cosa è successo

Paura in Moto3: cosa è successo

Un grave incidente tra Josè Antonio Rueda (Ktm) e Noah Dettwiler (Ktm) ha infatti scosso l'inizio del Gran Premio della Malesia, portando alla riprogrammazione delle gare di Moto3 e Moto2. Il fatto è accaduto nel giro di formazione della Moto3 (circa alle 4:50 italiane), quando lo svizzero, che aveva vistosamente rallentato (forse per un problema tecnico ma il motivo è da accertare) è stato centrato in pieno dallo spagnolo, che arrivava a tutta velocità. Immediato l'intervento dei medici, che hanno stabilizzato in pista i due piloti, i quali sono stati successivamente trasportati in elisoccorso a Kuala Lumpur. La direzione gara ha reso noto da subito che i due piloti erano coscienti, ma, al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni circa le loro condizioni. Per questo episodio, la gara della Moto3 è cominciata alle 6:45 ed è stata vinta dal giapponese Taiyo Furusato (Honda), mentre la gara di Moto2 è stata posticipata alle 9:30.