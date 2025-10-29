Tuttosport.com

Ktm taglia: tremano alcuni team e i piloti

La crisi dell’azienda austriaca, ripercussioni sul mercato
Giorgio Pasini
1 min
Ktm taglia: tremano alcuni team e i piloti© APS

Nuovo terremoto nella galassia Ktm, che poi significa anche Husqvarna e GasGas, una fetta molto importante del Motomondiale e preponderante nell’off road. In attesa del via libera dell’Antitrust all’acquisizione della maggioranza assoluta di Pierer Mobility AG, la proprietà di fatto fallita della Casa austriaca, il nuovo padrone, ovvero l’ex socio di minoranza Rajiv Bajaj, annuncia il taglio del 50% delle spese. Più che u

