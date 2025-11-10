Bezzecchi, la domenica perfetta. E Aprilia si conferma rivale Ducati

È stata una domenica perfetta quella di Marco Bezzecchi e di Aprilia. Merito del talento del pilota di Viserba ma anche del continuo lavoro dei tecnici della Casa di Noale. Dopo il terzo posto nella Sprint di sabato, Bez e la sua squadra si sono fermati a lavorare fino a notte fonda per trovare una soluzione alla mancanza di grip in fase di accelerazione. Un lavoro che ha dato i suoi frutti fin dal warm up dove Bezzecchi è stato il più ve