MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia davanti a Marquez. Delusione Bagnaia

Terzo posto e prima fila per Fabio Di Giannantonio. Da segnalare la settima posizione dell'altro italiano Franco Morbidelli
1 min
MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia davanti a Marquez. Delusione Bagnaia© EPA

Uno scatenato Marco Bezzecchi conquista la pole position anche nella gara lunga del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso con il tempo di 1'29"809 e ha preceduto la Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez di appena +0.026 millesimi. Terzo posto e prima fila anche per Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team Pertamina VR46, a +0.044. Da segnalare il settimo posto dell'altro italiano Franco Morbidelli su una Ducati del Team Pertamina VR46, staccato di +0.257 dalla pole position.

Nona pole per Bezzecchi, Bagnaia solo sedicesimo

Per Bezzecchi è la nona pole position in carriera nella MotoGp, la quinta quest'anno. Weekend da dimenticare invece per la Ducati ufficiale. Fuori dalla Q2 a sorpresa Pecco Bagnaia fermato per un problema tecnico forse legato alla mancanza di carburante. Il piemontese partirà dalla 16esima posizione in griglia, a conferma di una stagione da dimenticare. Fuori dalla Q2 anche Luca Marini su Honda e l'altra Ducati ufficiale di Nicolò Bulega, in pista al posto di Marc Marquez infortunato.

Tutte le news di Moto Gp

