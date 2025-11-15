MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia davanti a Marquez. Delusione Bagnaia

Uno scatenato Marco Bezzecchi conquista la pole position anche nella gara lunga del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso con il tempo di 1'29"809 e ha preceduto la Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez di appena +0.026 millesimi. Terzo posto e prima fila anche per Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team Pertamina VR46, a +0.044. Da segnalare il settimo posto dell'altro italiano Franco Morbidelli su una Ducati del Team Pertamina VR46, staccato di +0.257 dalla pole position.