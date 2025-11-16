Tuttosport.com
Bezzecchi chiude il Mondiale vincendo a Valencia. Terzo Di Giannantonio, out Bagnaia

Dopo Portimao il pilota dell'Aprilia vince anche in Spagna precedendo Fernandez. Morbidelli ko in griglia
2 min
bezzecchiMotogp
Bezzecchi chiude il Mondiale vincendo a Valencia. Terzo Di Giannantonio, out Bagnaia © Getty Images

VALENCIA (Spagna) - L'ultimo gran premio della stagione viene vinto da Marco Bezzecchi che chiude con il botto una grande annata. Il pilota dell'Aprilia scatta bene, fa il suo ritmo e resiste ai tentativi di rimonta di Raul Fernandez, terzo un ottimo Fabio Di Giannantonio. Pronti via Morbidelli, nello schierarsi in griglia, colpisce Espargaro cadendo! Il pilota della VR46 parte dalla corsia box ma poi si ritira dopo il primo giro per dolore alla mano, ritiro anche per Pecco Bagnaia colpito da Zarco al primo giro. In testa alla gara Bezzecchi cerca la fuga su Alex Marquez tallonato da Raul Fernandez che all'11° giro si prende la seconda posizione! Nella seconda parte della gara lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse prova la rimonta su Bezzecchi che, però, riesce sempre a tenere quei 7 decimi di vantaggio mentre a 7 giri dalla fine Pedro Acosta riesce a passare Alex per conquistare il podio ma Di Giannantonio trova ritmo e a 2 giri dalla bandiera scacchi si prende lui il podio.

Valencia, la Top 10 della gara

1) M.Bezzecchi (Aprilia)
2) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
3) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
4) P.Acosta (KTM)
5) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
6) A.Marquez (Ducati Gresini)
7) L.Marini (Honda HRC)
8) B.Binder (KTM)
9) J.Miller (Yamaha Pramac)
10) E.Bastianini (KTM Tech3)

