Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bezzecchi da applausi. Il “Casco d’oro” è suo! 

Riconoscimento anche per Sterlacchini, il direttore tecnico dell’Aprilia, fresco di rinnovo col romagnolo
Mathias Cantarini
1 min
Bezzecchi da applausi. Il “Casco d’oro” è suo! © EPA

Scusate se non sono elegante, ma ho lasciato lo smoking con cui mi sono sposato in Malesia” ha esordito Marco Bezzecchi, ospite d’onore sul palco dei Caschi d’Oro di Motosprint. Prima di tuffarsi negli impegni della nuova stagione, la storica testata che festeggerà 50 anni proprio quest’anno ha celebrato i campioni 2025. Trentasei i premiati, tra i principali campionati nazionali e iridati. Una festa che è iniziata ancora prima del vi

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS