Sprint show in Thailandia! Trionfa Acosta, Marquez penalizzato, Bezzecchi subito fuori

È Pedro Acosta a trionfare nella prima sprint race del 2026! Sull'asfalto di Buriram, il pilota Ktm si aggiudica uno strepitoso duello con Marc Marquez, penalizzato per il contatto avuto con il connazionale durante le sportellate finali e dunque costretto a cedere la posizione. Il 9 volte campione del mondo era passato in testa al gruppo dopo la scivolata al 3º giro del vincitore della prima pole stagionale Marco Bezzecchi. Terzo gradino del podio per la Aprilia Trackhouse Racing di Raul Fernandez. Chiude invece 9º Pecco Bagnaia. Prossimo appuntamento con il Gran Premio di Thailandia in programma alle ore 9 italiane di domenica 1 marzo. Queste le parole del vincitore della Sprint: "È davvero bellissimo fare una Sprint del genere contro Marc Marquez. Però, non mi sento davvero un vincitore oggi, visto che Marc mi ha fatto sfilare sul finale.Ringrazio il mio team e tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Domani cercheremo di ottenere una vittoria in modo migliore". Così invece il campione del mondo in carica: "Quando ho visto la caduta di Bezzecchi ho cercato solo di controllare la gara e il suo ritmo. Ogni volta che Acosta si riavvicinava, riuscivo a superarlo nella curva successiva. Peccato per la penalità, ma ho portato a casa comunque nove punti. Sanzione severa? Decide la direzione gara: io seguo semplicemente le regole". Infine, l'altro spagnolo salito sul podio di Buriram: "Dedico il podio al team: è merito loro e non mi aspettavo stamattina questo risultato. La gara di domani sarà molto lunga: dobbiamo crescere nel primo e nel secondo settore, perché perdiamo tanto terreno. Oggi ho gestito perché il margine che avevo su Martin era sufficiente". Tornando in casa Ducati, il team manager Davide Tardozzi ha contestato la penalità comminata a Marquez: "Per noi la penalità non ci sta. L'entrata di Marc Marquez è stata decisa, ma non ha toccato Acosta. Abbiamo visto tante volte sorpassi di questo tipo: a volte li fai, altre volte li subisci. Se poi vogliamo giocare con le bambole e pettinarle e basta è un altro discorso. Evidentemente la Race Direction vuole un altro tipo di corse".