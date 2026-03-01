Super Bezzecchi trionfa in Thailandia! Disastro Marquez, ruota bucata! Bagnaia 9º

Marco Bezzecchi trionfa in Thailandia! Dopo la pole, il pilota Aprilia si prende anche il primo Gp della stagione riscattando la caduta nella Sprint race di sabato 28 che gli aveva impedito di raccogliere i primi punti in classifica. Grande reazione del n.72 che si lascia alle spalle le sbavature del weekend (era caduto anche nelle qualifiche) e indovina un approccio perfetto alla gara. Alle sue spalle, la Ktm di Pedro Acosta (vincitore della gara veloce) e la Aprilia Trackhouse Racing di Raul Fernandez. Costretto invece al ritiro Marc Marquez, che buca la ruota posteriore al 21º giro: chiude 9º il suo compagno in Ducati Pecco Bagnaia. Queste le parole del primo campione stagionale: "Ieri ho commesso un piccolo errore che ha avuto una grande conseguenza. Oggi era importante reagire. Sapevo che sarei stato veloce se fossi andato subito davanti a tutti. Il passo con la media è stato buono per tutto il weekend". Così lo spagnolo della Ktm: "Sarà leader del campionato non solo per un giorno. Dobbiamo essere contenti del lavoro del team.Oggi abbiamo fatto podio, mentre lo scorso anno qui non siamo nemmeno arrivati a punti. Abbiamo iniziato meglio l'anno, grazie a tutto quello che abbiamo imparato nell'ultimo anno". Così invece il terzo classificato: "È stato piuttosto difficile negli ultimi sei giri, perché avevo distrutto la gomma posteriore.Abbiamo iniziato davvero bene la stagione. Mi godo il podio, sapendo che l'Aprilia ha fatto un lavoro fantastico e il potenziale per far bene c'è".