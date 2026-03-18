Bezzecchi e la carica Aprilia, le Ducati con fame di riscatto: MotoGP Brasile edition

Hai già un abbonamento? Accedi
Il premio per il successo in Thailandia, Marco Bezzecchi lo ha ricevuto poco prima di imbarcarsi sul volo per il Brasile. E il suo desiderio, espresso proprio nel trionfale post-gara di Buriram, è stato esaudito: “Una Porsche come regalo per la vittoria? Mi accontento di un'Ape” aveva detto il ventisettenne, oltretutto fresco di rinnovo con la Casa veneta. E proprio l’iconico tre ruote – personalizzato con livrea da Abbonati per continuare a leggere
Abbonati per continuare a leggere