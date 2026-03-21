Di Giannantonio beffa Bezzecchi e Marquez e conquista la pole in Brasile. Bagnaia cade, partirà 11°

Goiânia (Brasile) - Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position nel weekend della MotoGp in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. Quarta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin, mentre è undicesima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.