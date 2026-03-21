Di Giannantonio beffa Bezzecchi e Marquez e conquista la pole in Brasile. Bagnaia cade, partirà 11°

Goiânia (Brasile) - Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position nel weekend della MotoGp in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. Quarta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin, mentre è undicesima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
Le cadute
Qualifiche condizionate da diverse scivolate in pista, tra cui quelle di Bagnaia, Marc Marquez, Acosta e Di Giannantonio. In serata, alle 19, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend.