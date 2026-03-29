Bezzecchi, tre su tre: vince anche ad Austin! Doppietta Aprilia con Martin, terzo Acosta

Doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe valido per la classe MotoGp. Marco Bezzecchi, in testa dal primo all'ultimo giro, ha trionfato davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Con questo successo, il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale. Completa il podio la Ktm di Pedro Acosta. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, la migliore della Ducati con il team VR46, subito davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez, costretto a una gara in rimonta dalle retrovie dopo aver dovuto effettuare un long lap penalty per l'incidente causato ieri nella sprint. Nella top ten anche Enea Bastianini, sesto con l'altra Ktm ufficiale, e Pecco Bagnaia, precipitato al decimo posto nel finale dopo esser stato a lungo ai piedi del podio. Nona piazza infine per la Honda di Luca Marini.
Bezzecchi, è record in MotoGp
Quinta vittoria consecutiva in MotoGP per Marco Bezzecchi. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell'Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Bezzecchi diventa il primo pilota a vincere le prime tre gare della stagione in MotoGp dai tempi di Marc Marquez nel 2014. In classifica mondiale il pilota dell'Aprilia sale a quota 81 punti e precede di quattro lunghezze il compagno di box Martin. Terzo Acosta a 21 punti da Bezzecchi, il campione del mondo in carica Marquez insegue a 36 punti di distanza.
Martin e Acosta, il commento sulla gara
"E' stato abbastanza complicato ma comunque sono abbastanza soddisfatto, siamo riusciti a tornare sul podio. Ieri onestamente non ero per nulla contento della mia penalità, oggi dobbiamo essere contenti". Così il pilota della Ktm Pedro Acosta dopo il terzo posto nel Gp delle Americhe di MotoGp. "La moto era perfetta ma Marco oggi era imbattibile. Io ho fatto del mio meglio ma lui era di un altro livello". Jorge Martin, pilota della Aprilia, si complimenta con il compagno di squadra Marco Bezzecchi dopo il secondo posto nel Gp delle Americhe di MotoGp. "I primi giri dietro mi hanno fatto perdere la gara, ma è stato un fine settimana incredibile", ha aggiunto lo spagnolo.
Bezzecchi: "Sono felicissimo, atmosfera strepitosa"
"Sono felicissimo, ieri ho fatto un errore e oggi era importante fare una bella gara. Sono molto contento, l'atmosfera qui in Texas è strepitosa. Voglio ringraziare i fan che sono stati straordinari con me così come la squadra che mi è stata vicina. Ieri ero molto abbacchiato, mi hanno dato quella spinta in più per fare questo grande rimbalzo. E' andata molto bene, si meritano questa vittoria, speriamo di continuare così". Lo ha detto il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi dopo il successo nel Gp delle Americhe di MotoGp.
Doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe valido per la classe MotoGp. Marco Bezzecchi, in testa dal primo all'ultimo giro, ha trionfato davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Con questo successo, il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale. Completa il podio la Ktm di Pedro Acosta. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, la migliore della Ducati con il team VR46, subito davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez, costretto a una gara in rimonta dalle retrovie dopo aver dovuto effettuare un long lap penalty per l'incidente causato ieri nella sprint. Nella top ten anche Enea Bastianini, sesto con l'altra Ktm ufficiale, e Pecco Bagnaia, precipitato al decimo posto nel finale dopo esser stato a lungo ai piedi del podio. Nona piazza infine per la Honda di Luca Marini.
Bezzecchi, è record in MotoGp
Quinta vittoria consecutiva in MotoGP per Marco Bezzecchi. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell'Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Bezzecchi diventa il primo pilota a vincere le prime tre gare della stagione in MotoGp dai tempi di Marc Marquez nel 2014. In classifica mondiale il pilota dell'Aprilia sale a quota 81 punti e precede di quattro lunghezze il compagno di box Martin. Terzo Acosta a 21 punti da Bezzecchi, il campione del mondo in carica Marquez insegue a 36 punti di distanza.
Martin e Acosta, il commento sulla gara
"E' stato abbastanza complicato ma comunque sono abbastanza soddisfatto, siamo riusciti a tornare sul podio. Ieri onestamente non ero per nulla contento della mia penalità, oggi dobbiamo essere contenti". Così il pilota della Ktm Pedro Acosta dopo il terzo posto nel Gp delle Americhe di MotoGp. "La moto era perfetta ma Marco oggi era imbattibile. Io ho fatto del mio meglio ma lui era di un altro livello". Jorge Martin, pilota della Aprilia, si complimenta con il compagno di squadra Marco Bezzecchi dopo il secondo posto nel Gp delle Americhe di MotoGp. "I primi giri dietro mi hanno fatto perdere la gara, ma è stato un fine settimana incredibile", ha aggiunto lo spagnolo.