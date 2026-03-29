Bezzecchi, tre su tre: vince anche ad Austin! Doppietta Aprilia con Martin, terzo Acosta

Bezzecchi: "Sono felicissimo, atmosfera strepitosa"

"Sono felicissimo, ieri ho fatto un errore e oggi era importante fare una bella gara. Sono molto contento, l'atmosfera qui in Texas è strepitosa. Voglio ringraziare i fan che sono stati straordinari con me così come la squadra che mi è stata vicina. Ieri ero molto abbacchiato, mi hanno dato quella spinta in più per fare questo grande rimbalzo. E' andata molto bene, si meritano questa vittoria, speriamo di continuare così". Lo ha detto il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi dopo il successo nel Gp delle Americhe di MotoGp.