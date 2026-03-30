Doppia Aprilia, Bez il boss. Ducati ora è la terza forza

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Marco Bezzecchi e Aprilia non vogliono fermarsi, il romagnolo ha centrato il quinto successo consecutivo nei GP precedendo Jorge Martin per il secondo 1-2 consecutivo. Il romagnolo è il primo pilota dal 2014 a vincere le prime tre gare dell’anno, impresa che nemmeno Marc Marquez <
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