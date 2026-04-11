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"Italia benedetta dal talento. E c’è la generazione speciale"

Doohan: "Da voi una storia di grandi sportivi. Nel mio sport avete i più grandi di sempre, Agostini e Rossi. Antonelli? Ha un’auto super, però lui ci mette del suo"
Mirco Melloni
1 min
"Italia benedetta dal talento. E c’è la generazione speciale"© EPA

Cinque titoli consecutivi nella classe regina in un’era da dominatore a fine Anni 90, ai tempi delle 500 due tempi, poi l’incidente alla Curva 3 di Jerez, che ha interrotto la sua carriera. La parabola di Mick Doohan potrebbe somigliare a quella di Marc Marquez, che alla stessa curva ha rimediato l’infortunio al braccio che l’ha tormentato per tre anni. A legare il fenomeno del presente con uno dei suoi predecessori c’è stato il ritorno dal c

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