Bagnaia, stoccata alla Ducati: "Da due anni faccio fatico, GP25 e GP26 hanno lo stesso Dna"

" Da due anni faccio fatica , il Dna della GP25 e della GP26, che è lo stesso, non mi permette di esprimermi al 100%". Francesco Bagnaia non nasconde le difficoltà incontrate con la Ducati : "Guido sempre in difesa e non posso più sfruttare il mio punto di forza, che era la staccata", ha spiegato a Sky il pilota torinese in vista del GP di Jerez, da cui riparte il Motomondiale dopo una lunga pausa.

La ripresa

"Spero che già dai test di lunedì si riesca ad andare nella direzione in cui siamo arrivati fino al 2024. In questo momento ci sono anche altri piloti che si lamentano delle stesse cose", ha aggiunto Bagnaia, che si dice però felice di tornare in pista perché "tre settimane sono davvero tante, una pausa lunga dopo solo tre gare. C'è tanta voglia di gareggiare, ci siamo preparati tanto e fatto molti allenamenti in moto. Conosco le mie potenzialità, quando ho avuto la possibilità sono stato sempre avanti".