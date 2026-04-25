La Ducati rialza la testa. Ma è quella “sbagliata”

Ducati contro Aprilia. Cinque moto di Borgo Panigale e quattro di Noale nella top 10 di Jerez, la classicissima che segna il ritorno in Europa del Mondiale. Una ripartenza, tanto più dopo la sosta forzata per il rinvio del Qatar. Le Rosse rialzano la testa dopo tre gare all’insegna della RS-GP e soprattutto di Marco Bezzecchi, dominatore di questo inizio di stagione, ma lo fanno con un uno-due “sbagliato”. Nel senso che a dominare il venerdì spagn