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La Ducati rialza la testa. Ma è quella “sbagliata”

Marc, quarto, ammette: "Ha più possibilità di vincere Alex che io di salire sul podio". E Bezzecchi se la gode
Giorgio Pasini
1 min
ducatimarquezbagnaia
La Ducati rialza la testa. Ma è quella “sbagliata”© EPA

Ducati contro Aprilia. Cinque moto di Borgo Panigale e quattro di Noale nella top 10 di Jerez, la classicissima che segna il ritorno in Europa del Mondiale. Una ripartenza, tanto più dopo la sosta forzata per il rinvio del Qatar. Le Rosse rialzano la testa dopo tre gare all’insegna della RS-GP e soprattutto di Marco Bezzecchi, dominatore di questo inizio di stagione, ma lo fanno con un uno-due “sbagliato”. Nel senso che a dominare il venerdì spagn

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