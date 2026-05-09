MotoGp Francia, doppietta Ducati nelle qualifiche: pole Bagnaia davanti a Marquez. Terzo Bezzecchi

Doppietta Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di Francia per la classe MotoGp . Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position a Le Mans con il tempo di 1'29"634 precedendo il compagno di squadra Marc Marquez , staccato di appena 12 millesimi. Completa la prima fila il leader del mondiale Marzo Bezzecchi , terzo con l'Aprilia a 23 millesimi. Bagnaia torna così in pole position a 196 giorni dall'ultima volta, a Sepang nel 2025. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio, quarto con la Ducati VR46, davanti alla Ktm di Pedro Acosta e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Terza fila con Joan Mir (Honda), Jorge Martin (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia). Dalla quarta fila partiranno Alex Marquez (Ducati), Johann Zarco (Honda) e Alex Rins (Yamaha).

La gioia di Bagnaia

"Di nuovo in pole dopo 196 giorni? E' bello, poter spingere al limite è qualcosa che dà molto gusto. E' dai test di Jerez che abbiamo provato qualcosa di diverso che mi sta un po' aiutando, dobbiamo continuare in questa direzione qui. Devo dire che sul passo siamo messi abbastanza bene, abbiamo fatto una buona run stamattina, bisogna semplicemente cercare di mantenere lo stesos livello oggi pomeriggio". Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la pole position conquistata nel Gp di Francia nella classe MotoGp.

Le parole di Marc Marquez

"Siamo in un momento dove anche io devo capire come sto guidando, perché non sono costante. Si è visto nel Q1, nel Q2 mi sono sentito un po' meglio, ma devo essere più costante. Quando arriva la qualifica con l'adrenalina riesco a essere veloce, però devo capire come farlo con costanza". Così il pilota della Ducati,, ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo tempo in qualifica al Gran Premio di Francia di MotoGp. "Abbiamo provato una cosa alla moto nella Practice che mi ha fatto sentire un po' meglio - ha aggiunto -. Il mio stile di guida è un po' diverso. Stiamo lavorando con il team per provare a migliorare nelle prossime settimane", ha concluso.