Marquez ko, Ducati ora che fai?

Torino - Ducati migliora, Ducati trema. Marc Marquez va ko. Nel giorno del miglior Pecco Bagnaia della stagione, anzi delle ultime due stagioni (pole e secondo posto nella Sprint), Borgo Panigale perde di nuovo il suo totem, il fenomeno scelto per assicurare il titolo (e sponsor) al team ufficiale, ma che appena centrato l’obiettivo con largo anticipo lo scorso anno si è di nuovo infortunato. E adesso si rifà male, ma soprattutto ricade nel tunnel della