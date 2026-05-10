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Marquez ko, Ducati ora che fai?

Terrificante incidente nella Sprint di Le Mans: piede rotto da operare come la spalla destra. Salta anche Barcellona
Giorgio Pasini 
1 min
marquezducatibagnaia
Marquez ko, Ducati ora che fai?© EPA

Torino - Ducati migliora, Ducati trema. Marc Marquez va ko. Nel giorno del miglior Pecco Bagnaia della stagione, anzi delle ultime due stagioni (pole e secondo posto nella Sprint), Borgo Panigale perde di nuovo il suo totem, il fenomeno scelto per assicurare il titolo (e sponsor) al team ufficiale, ma che appena centrato l’obiettivo con largo anticipo lo scorso anno si è di nuovo infortunato. E adesso si rifà male, ma soprattutto ricade nel tunnel della

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