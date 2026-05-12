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Diggia in Ktm: Aldeguer VR46. Honda, Brivio

Svolte di mercato, annunci a Barcellona?
Mirco Melloni
1 min
marquezdi giannantoniobulega
Diggia in Ktm: Aldeguer VR46. Honda, Brivio© EPA

A Le Mans, Gunther Steiner ha ammesso che il suo team, Tech3, è ancora al bivio di fronte alla scelta della moto da utilizzare nel 2027, col possibile passaggio dalla KTM alla Honda. “Una volta stabilito il costruttore, sceglieremo chi guiderà le moto, anche perché i giochi nella nostra fascia sono ancora aperti”. Il manager altoatesino con un passato in F1 ha ragione, ma sa anche di non poter indugiare ancora per molto. Se è vero che fin

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