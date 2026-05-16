Pole di Acosta a Montmeló. Caduta per Bezzecchi! Da che posizione parte al Gp di Catalogna

È Pedro Acosta ad aggiudicarsi la pole position di Barcellona. Lo spagnolo della KTM chiude in 1:38.068 le qualifiche del Gp di Catalogna, sesto appuntamento del motomondiale, davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Cade invece il leader della classifica Marco Bezzecchi, che partirà dalla 12ª posizione. Pecco Bagnaia eliminato invece in Q1, scatterà dal 13º posto. Ora la sprint: appuntamento alle ore 15. Queste le parole del pilota azzurro, arrivato dal Q1: "Grande prestazione oggi. Stiamo lavorando molto bene nelle ultime gare - ha dichiarato ai microfoni Sky - le sensazioni della moto nuova non sono quelle che vorrei ma stiamo massimizzando la performance. Dedico questa prima fila alla squadra. Non so cosa aspettarmi dalla Sprint, sicuramente sarà importante fare una bella partenza". Così invece Acosta: "Era passato tanto tempo dall'ultima pole a Motegi e Sprint e gara non erano andate benePenso che stiamo lavorando veramente bene, dobbiamo ancora limare qualche dettaglio al box". Infine Marquez: "Ho fatto qualche errore nell'ultimo time attack e mi è mancato qualcosa in staccata. Non sono andato al limite perché non avevo troppo margine. Stamattina abbiamo sistemato qualcosa per le qualifiche ed era importante essere in prima fila. Sarà tosta la Sprint perché il degrado gomme è alto. Non si potrà spingere dall'inizio alla fine, quindi dovremo controllare il consumo gomme per provare a chiudere sul podio".