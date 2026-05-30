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Pole di Bezzecchi al Mugello! Prima fila tutta Aprilia con Fernandez e Martin

Il pilota azzurro segna il tempo da primato di 1'43.291 e conquista la prima casella chiudendo davanti alla Trackhouse dello spagnolo e al compagno di scuderia
3 min
MotogpbezzecchiMugello

È di Marco Bezzecchi la pole position del Mugello! Il pilota Aprilia segna il record della pista fermando il cronometro al tempo di 1'43.291 e chiude davanti all'Aprilia-Trackhouse di Raul Fernandez e al compagno di scuderia Jorge Martin. Seguono in seconda fila le Ducati di Marc Marquez, Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia. Settima posizione invece per Fabio Di Giannantonio, mentre si piazzano al nono e decimo posto Franco Morbidelli e Pedro Acosta. Prossimo appuntamento alle ore 15 per la sprint race! Domenica alle 14 al via invece il Gp del Mugello, con il leader della classifica che punterà al quarto trionfo stagionale sulla pista di casa. Queste le parole di Bezzecchi, che per l'occasione ha indossato un casco speciale dedicato al compianto Alex Zanardi"Ho fatto mezzo giro con gli occhi chiusi. Sono molto contento, la giornata è partita bene e adesso ce la godiamo, ma continuiamo a lavorare. Il ritmo è buono ma non basta mai, dobbiamo ancora capire qualcosa sull'usura delle gomme però fino ad ora abbiamo lavorato bene. Ringrazio tutti i tifosi ed è bello vedere tutti gli spalti pieni di sabato. Il casco? È stata una bellissima idea e ci tenevo perché per noi è stato un uomo incredibile in termini di sport ma anche in termini di valori per la vita".

Gp Mugello: la griglia di partenza

1ª fila

  • Marco Bezzecchi (Aprilia) - 1'43"921
  • Raul Fernandez (Aprilia) - 1'44"145
  • Jorge Martin (Aprilia) - 1'44"284

2ª fila

  • Marc Marquez (Ducati) - 1'44"294
  • Fermin Aldeguer (Ducati) - 1'44"313
  • Francesco Bagnaia (Ducati) - 1'44"482

3ª fila

  • Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 1'44"498
  • Diogo Moreira (Honda) - 1'44"634
  • Franco Morbidelli (Ducati) - 1'44"655

4ª fila

  • Pedro Acosta (Ktm) - 1'44"710
  • Enea Bastianini (Ktm) - 1'44"863
  • Alex Rins (Yamaha) - 1'45"049

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