MotoGP, Di Giannantonio terzo sul podio al Mugello: Fernandez conquista la sprint, Martin secondo

Fernandez esulta, Di Giannantonio rilancia: "Cercherò di rimontare..."

"Sono contento e non ho parole per descrivere questa vittoria. Stiamo facendo un ottimo lavoro con il team, siamo andati bene sia ieri che oggi. Mi sono sentito a mio agio sulla moto ed è bello vedere così tanto pubblico già al sabato. Domani riproveremo a vincere". Così Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. "Il team ha fatto un lavoro fantastico. Il weekend non era partito bene, ma sapevamo che c'era il potenziale per salire sul podio. Quando ho provato ad avvicinarmi a Raul ho perso stabilità e ho preferito non rischiare. L'Aprilia Trackhouse sta migliorando molto con Raul Fernandez". Queste invece le parole di Jorge Martin (Aprilia) dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio d'Italia. "Sono molto felice, molto di più di quanto possa dire questo risultato. Ho fatto un ottimo primo giro e siamo riusciti a prenderci un bel podio. Domani cercherò di rimontare come ho fatto oggi" ha concluso Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) dopo il terzo posto odierno.