Bezzecchi show al Mugello: trionfo davanti a Martin. Anche Bagnaia sul podio 

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell'Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica. Quarta posizione per l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell'ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).
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Le parole di Bezzecchi e Martin
Vincere al Mugello "è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici
". Così il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi
, dopo la vittoria al Gran Premio d'Italia di MotoGp. "Sono molto contento. Il team ha lavorato in modo straordinario per tutto il weekend. Ho cercato di recuperare la fiducia ma ho sofferto un po' questo weekend. Dobbiamo continuare a lavorare, devo essere molto grato all'Aprilia per quello che ha svolto. Marco è stato impressionante oggi, congratulazioni perché vincere al Mugello per lui è speciale. Dobbiamo continuare con questo progresso
". Così il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin
.
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