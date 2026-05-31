Bezzecchi show al Mugello: trionfo davanti a Martin. Anche Bagnaia sul podio 

Il calendario del Motomondiale

Le parole di Bezzecchi e Martin

Vincere al Mugello "è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici". Così il pilota dell'Aprilia,, dopo la vittoria al Gran Premio d'Italia di MotoGp. "Sono molto contento. Il team ha lavorato in modo straordinario per tutto il weekend. Ho cercato di recuperare la fiducia ma ho sofferto un po' questo weekend. Dobbiamo continuare a lavorare, devo essere molto grato all'Aprilia per quello che ha svolto. Marco è stato impressionante oggi, congratulazioni perché vincere al Mugello per lui è speciale. Dobbiamo continuare con questo progresso". Così il pilota dell'Aprilia,