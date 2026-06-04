Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bagnaia, dopo il Mugello sogna Balaton Park: "Tanti problemi spariranno"

Il 3 volte iridato ha fatto il punto sulla preparazione al Gp d'Ungheria in programma il 6 e 7 giugno
2 min
bagnaiaMotogpducati

“E' stato sicuramente un weekend positivo, il lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti”. A dirlo è Pecco Bagnaia, reduce dal secondo podio consecutivo conquistato al Mugello - seguito al terzo posto di Montmeló - che ha restituito il sorriso al tre volte campione del mondo, ora impegnato a preparare il weekend al Balaton Park di Balatonfokajar, Ungheria, in programma il 6 e 7 giugno. Queste le parole del pilota Ducati, che all'8º appuntamento del motomondiale si presenterà con 82 punti che valgono il 7º posto nella classifica piloti: "Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo".

Bagnaia: "Honda e le Yamaha saranno molto veloci"

E ancora: "Proveremo a far qualcosa anche qui È una pista diversa, non c'è tanto consumo e le gomme durano molto, c'è tanto grip e quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, cercheremo di far bene. Qui sicuramente ci saranno più moto veloci, perché la pista è con tanto grip e quindi le problematiche di qualche moto scompariranno. Sicuramente anche le Honda e le Yamaha saranno molto veloci”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGP

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS