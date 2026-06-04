Bagnaia, dopo il Mugello sogna Balaton Park: "Tanti problemi spariranno"

“E' stato sicuramente un weekend positivo, il lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti”. A dirlo è Pecco Bagnaia, reduce dal secondo podio consecutivo conquistato al Mugello - seguito al terzo posto di Montmeló - che ha restituito il sorriso al tre volte campione del mondo, ora impegnato a preparare il weekend al Balaton Park di Balatonfokajar, Ungheria, in programma il 6 e 7 giugno. Queste le parole del pilota Ducati, che all'8º appuntamento del motomondiale si presenterà con 82 punti che valgono il 7º posto nella classifica piloti: "Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo".