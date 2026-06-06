Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi

Marc domina al Balaton Park dopo l'operazione alla spalla, il leader del Mondiale sul podio dietro alla Ktm dello spagnolo
1 min
MotogpSprintUngheria

Balatonfőkajár (Ungheria) - Uno scatenato Marc Marquez domina e vince la gara Sprint del Gran Premio di Ungheria, valido per il Mondiale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, reduce da una operazione alla spalla, ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine partendo dalla pole position. Il solo che ha provato ad impensierirlo è stato il connazionale Pedro Acosta, su Ktm, che ha provato ad attaccarlo nei primi giri ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto davanti al leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, terzo con la sua Aprilia.

Difficoltà per Bagnaia

In difficoltà Pecco Bagnaia solo nono con l'altra Ducati ufficiale davanti a Fabio Di Giannantonio con una Ducati del Team VR46. Per Marquez vittoria numero 16 nelle Sprint, la terza quest'anno. Complice anche il sesto posto i del compagno di squadra Jorge Martin, Bezzecchi consolida il primato nella classifica del Mondiali portandosi a +20 sullo spagnolo. Domani è in programma la gara lunga dove partirà proprio Marquez dalla pole.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGP

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS