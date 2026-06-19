Test della discordia: la rivolta di Bagnaia

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TORINO - Non c’è pace sulla nuova MotoGP. In attesa dell’annuncio della firma del Patto della Concordia con Liberty Media in stile Formula 1, dato per scontato per questo GP della Repubblica Ceca, senza il quale le Case non ufficializzeranno le grandi mosse di mercato da tempo un segreto di pulcinella c’è molto nervosismo intorno al primo test con alcuni titolari sui prototipi del 20027 e soprattutto le nuove gomme Pirelli. Lunedì la maggior parte delle
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